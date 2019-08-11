Наводнение в Индии унесло жизни более 100 человек

Более 100 человек погибли в трех индийских штатах в результате наводнений, вызванных сильными ливнями, передает агентство Синьхуа.

Ранее сообщалось, что не менее 17 человек стали жертвами муссона в южном индийском штате Керала, а в западном штате Махараштра от непогоды погибли 16 человек.

По данным агентства, число погибших в Керале возросло до 51 человека, более 100 тысяч жителей были эвакуированы. В штатах Махараштра и Карнатака погибли 29 и 24 человек соответственно.

В конце июня в южные и западные регионы Индии пришли муссонные ливни, что привело к затоплению целого ряда населенных пунктов. По оценкам специалистов, нынешний муссон стал для Индии одним из самых разрушительных за последние 10 лет.

| 2019-08-11T01:08:38+00:00 11 августа 2019, 05:32|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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