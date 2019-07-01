Навального арестовали на 10 суток

Хорошевский районный суд Москвы рассмотрел административное дело в отношении оппозиционного политика Алексея Навального и приговорил его к десяти суткам ареста. Об этом в понедельник, 1 июля, сообщила Русская Служба DW.

После участия 12 июня в несогласованном шествии в поддержку журналиста Ивана Голунова на Навального составили протокол по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка проведения публичного мероприятия). Наказание по этой статье предусматривает административный штраф в размере от 150 до 300 тыс. рублей, обязательные работы на срок от 40 до 200 часов или административный арест на срок до 30 суток.

| 2019-07-01T22:04:26+00:00 2 июля 2019, 00:07|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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