Навального арестовали на 10 суток

Хорошевский районный суд Москвы рассмотрел административное дело в отношении оппозиционного политика Алексея Навального и приговорил его к десяти суткам ареста. Об этом в понедельник, 1 июля, сообщила Русская Служба DW.

После участия 12 июня в несогласованном шествии в поддержку журналиста Ивана Голунова на Навального составили протокол по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка проведения публичного мероприятия). Наказание по этой статье предусматривает административный штраф в размере от 150 до 300 тыс. рублей, обязательные работы на срок от 40 до 200 часов или административный арест на срок до 30 суток.