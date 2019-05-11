Нацсобрание Франции приняло законопроект о восстановлении Нотр-Дама

Законопроект, посвященный реставрации сгоревшего собора Парижской Богоматери, принят нижней палатой парламента Франции, Национальным собранием, сообщает телеканал LCP.
Ранее сообщалось, что данный законопроект был представлен в конце апреля на заседании кабмина Франции.
По данным телеканала, законопроект был принят в первом чтении, 32 человека высказались за него, пять против, 10 воздержались.
В частности, законопроект подразумевает введение налоговых поблажек для людей, которые пожертвуют деньги на восстановление собора. Также он содержит ряд норм, в рамках которых будет осуществляться такой сбор.(РИА Новости)
| 2019-05-11T09:36:05+00:00 11 мая 2019, 12:54|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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