Национальный суд Испании оставил под стражей экс-главу военной разведки Венесуэллы Уго Карвахаля

Национальный суд Испании принял решение оставить под стражей задержанного накануне в Мадриде бывшего главу военной разведки Венесуэлы Уго Карвахаля на время рассмотрения запроса об экстрадиции в США.
Национальная полиция Испании задержала Карвахаля 12 апреля, когда он выходил из дома в Мадриде, где живет его сын.
В ходе слушаний, которые состоялись в субботу, Карвахаль отказался от добровольной экстрадиции в США, где против него ведутся два судебных дела по обвинениям в наркотрафике и связях с колумбийской группировкой FARC. Он также отказался признать вину в выдвинутых против него в США обвинениях, сообщили журналистам в пресс-службе суда.
Карвахаль рассказал, что его родственники обосновались в Испании, а сам он выехал из Венесуэлы месяц назад, на корабле добрался до Доминиканы, а оттуда пассажирским рейсом в Мадрид. Как сообщает газета ABC, он пересек границу по документам на имя Хосе Мауриньо.
Теперь США должны направить в Национальный суд Испании формальный запрос на экстрадицию, после чего суд вынесет окончательное решение. Дела против Карвахаля рассматривают два американских суда – в Майами и Нью-Йорке.
Карвахаль был советником предыдущего венесуэльского лидера Уго Чавеса и возглавлял военную разведку страны дважды — в 2004-2011 годах, и в 2013-2014 годах.