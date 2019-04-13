Национальный суд Испании оставил под стражей экс-главу военной разведки Венесуэллы Уго Карвахаля

Национальный суд Испании принял решение оставить под стражей задержанного накануне в Мадриде бывшего главу военной разведки Венесуэлы Уго Карвахаля на время рассмотрения запроса об экстрадиции в США.

Национальная полиция Испании задержала Карвахаля 12 апреля, когда он выходил из дома в Мадриде, где живет его сын.

В ходе слушаний, которые состоялись в субботу, Карвахаль отказался от добровольной экстрадиции в США, где против него ведутся два судебных дела по обвинениям в наркотрафике и связях с колумбийской группировкой FARC. Он также отказался признать вину в выдвинутых против него в США обвинениях, сообщили журналистам в пресс-службе суда.