Национальные мотивы Азербайджана в Австрии

В рамках Недели культуры «Долгие вечера межкультурных связей», организованного Международной организацией культурного разнообразия в Вене с участием представителей из около 60 стран, представлена коллекция известного дизайнера, доктора философии по искусствоведению Гюльнары Халиловой.

Как сообщили # в пресс-службе дизайнера, вечер был организован при содействии Центра азербайджанской культуры в рамках дефиле «Одежды мира».

Коллекция Гюльнары Халиловой, отражающая национальные традиции в одежде регионов Азербайджана – Карабаха, Гянджи, Газаха и Баку вызвала большой интерес гостей. Было рассказано о творческой деятельности дизайнера, Доме моды и Центре азербайджанской национальной одежды Гюльнары Халиловой. Выражена благодарность Центру азербайджанской культуры в Вене и его руководителю Лейле Гасымовой за содействие в реализации проекта.

Международная организация культурного разнообразия ставит своей целью межкультурные связи, толерантное отношение к формам выражения различных культур и преследует пропаганду общечеловеческих культурных ценностей. Представленные на неделе «Долгие вечера межкультурных связей» музыка, национальная кулинария, искусство, одежда, подиумные обсуждения и другие проекты призваны показать культурное разнообразие в различных аспектах.