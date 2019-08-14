Национальная ассамблея Венесуэлы назначила главу американской «дочки» PDVSA

Национальная ассамблея (однопалатный парламент) Венесуэлы назначила Карлоса Хорда новым главой Citgo — американской «дочки» государственной нефтяной компании PDVSA. Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте законодательного органа страны.

Как уточняется, соответствующее решение было одобрено профильным комитетом и утверждено руководством парламента. Новому главе компании поручено «обеспечить охрану и защиту ее активов, поставить ее на службу Венесуэле», а также провести аудит ее деятельности за последние 20 лет.

Карлос Хорда — венесуэльский инженер-химик с 48-летним опытом работы в отрасли. В 1999-2000 годах был вице-президентом PDVSA, с 2000 по 2003 годы возглавлял управляющий совет Citgo. В 2003 году покинул руководство госкомпании, после чего работал в качестве частного консультанта по нефтяному сектору.

Соединенные Штаты ввели санкции против PDVSA 28 января. По американским данным, в результате этого поставки нефти из Венесуэлы в США резко упали. При этом сообщалось, что Citgo сможет продолжить работать в США, если не будет переводить вырученные средства на счета PDVSA. По информации агентства Reuters, назначенное 13 февраля венесуэльским парламентом прежнее руководство компании решило отказаться от статуса дочернего предприятия PDVSA, однако официально об этом не объявлялось.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в апреле обвинил власти США и венесуэльскую Национальную ассамблею в краже $1,3 млрд у Citgo. Мадуро назвал воровством действия США в отношении компании и пообещал, что эта корпорация вскоре вернется под юрисдикцию венесуэльских властей.