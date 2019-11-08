Националисты перекрыли центр Тбилиси из-за премьеры фильма о геях

Один из центральных проспектов Тбилиси — Костава — перекрыт участниками митинга ультранационалистической организации «Грузинский марш», протестующими против премьеры грузино-шведского фильма «А потом мы танцевали», 11 человек задержаны, сообщил РИА Новости сотрудник патрульной полиции.

Ранее представители «Грузинского марша» обещали «сорвать премьеру фильма в грузинских кинотеатрах мирными акциями». На днях глава пресс-службы патриархии Андрия Джагмаидзе заявил журналистам, что «представители духовенства также выразят протест в связи с показом данного фильма». По его словам, такой показ «является еще одной попыткой нанести ущерб ценностям и достоинству Грузии». Митингующие собрались в пятницу вечером у кинотеатра Амирани и устроили потасовку с правоохранителями, пытаясь прорвать полицейский кордон и штурмовать здание.