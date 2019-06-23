Националисты и депутаты перекрыли дорогу гей-параду в Киеве

Украинские националисты и радикалы перекрыли дорогу участникам Марша равенства KyivPride и сожгли символ сообщества ЛГБТ — радужный флажок. Инцидент произошел в центре Киева, пишет «Страна.ua».

Противники гей-парада собрались на бульваре Шевченко. Среди них были замечены несколько депутатов, в том числе бывший член Радикальной партии Игорь Мосийчук, а также капелланы, зачитывавшие молитвы. На той же улице дежурили полицейские — они следили за тем, чтобы радикалы не прорвались к участникам гей-парада.

Марш продлился около часа. По оценкам наблюдателей, в нем приняли участие около 6,3 тысячи человек, в том числе, как отмечает телеканал «112 Украина», 30 военнослужащих.

Марш продлился около часа. По оценкам наблюдателей, в нем приняли участие около 6,3 тысячи человек, в том числе, как отмечает телеканал «112 Украина», 30 военнослужащих.

19 июня представители украинского гей-сообщества пригласили на парад президента страны Владимира Зеленского. Активисты отметили, что KyivPride уже почти 10 лет является символом борьбы украинских геев, лесбиянок, трансгендеров и бисексуалов за равные возможности для всех граждан.

В 2018 году шествие ЛГБТ-активистов KyivPride продлилось 20 минут и сопровождалось столкновениями с националистами из С-14 (входит в запрещенный в России «Правый сектор»). Перед началом парада активисты перекрыли дорогу маршу и оказали сопротивление полиции, в итоге были задержаны 56 человек. Всего в мероприятии приняли участие около двух тысяч человек (lenta.ru) .