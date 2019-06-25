НАТО ждет от России возвращения к соблюдению ДРСМД

НАТО ожидает, что Россия до 2 августа «вернется к соблюдению Договора о запрещении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), уничтожив свои крылатые ракеты, «нарушающие этот документ». Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

«У России есть еще пять недель для возвращения к ДРСМД и ликвидации своих ракет, нарушающих положения договора», — заявил он. Столтенберг также повторил, что НАТО не намерена разворачивать американские крылатые ракеты в Европе, когда договор прекратит свое существование. Столтенберг также произнес подробную речь о том, что Россия «еще при администрации Обамы нарушала договор о ДРСМД», что «все страны НАТО полностью поддерживают позицию США», а также, что вина за односторонний выход США из ДРСМД лежит на России.

| 2019-06-25T15:51:00+00:00 25 июня 2019, 17:17|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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