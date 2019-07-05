НАТО усилит ПРО в Европе из-за России

НАТО рассматривает возможность усиления системы противоракетной обороны (ПРО) в Европе после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщает The New York Times.

Американская газета пишет, что речь идет о системах Aegis Ashore в Румынии и Польше, которые могут получить модернизированные радары и перехватчики, способные противодействовать российской крылатой ракете 9М729, либо о замене развернутых комплексов на другие.

В мае в Девеселу (Румыния) завершилось развертывание комплекса ПРО THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), который на несколько недель должен заменить проходящую модернизацию стационарную Aegis Ashore.(Lenta.ru)