НАТО усилит ПРО в Европе из-за России

НАТО рассматривает возможность усиления системы противоракетной обороны (ПРО) в Европе после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщает The New York Times.

Американская газета пишет, что речь идет о системах Aegis Ashore в Румынии и Польше, которые могут получить модернизированные радары и перехватчики, способные противодействовать российской крылатой ракете 9М729, либо о замене развернутых комплексов на другие.

В мае в Девеселу (Румыния) завершилось развертывание комплекса ПРО THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), который на несколько недель должен заменить проходящую модернизацию стационарную Aegis Ashore.(Lenta.ru)

| 2019-07-05T22:06:43+00:00 6 июля 2019, 03:12|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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