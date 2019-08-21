НАТО считает Россию ответственной за завершение действия ДРСМД

НАТО даже после испытаний Соединенными Штатами крылатой ракеты, создание которой шло вразрез с положениями Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), считает Россию виновной в прекращении существования этого документа. Такую позицию изложили ТАСС в среду в пресс-службе Североатлантического альянса.

«Страны НАТО согласны, что Россия несет всю ответственность за прекращение действия ДРСМД со 2 августа 2019 года, — заявили в пресс-службе. — США продолжают вести консультации со всеми союзниками по НАТО по проблеме завершения действия ДРСМД. Что касается американских военных возможностей, то их должны комментировать представители США».

Таким образом в НАТО ответили на вопрос, признает ли альянс факт нарушения Вашингтоном ДРМСД в связи с проводившейся в США разработкой запрещенной документом крылатой ракеты наземного базирования в период действия этого соглашения.