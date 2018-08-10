НАТО считает Россию главной угрозой безопасности

НАТО разместила на своем аккаунте в Twitter видеоролик, в котором ставит Россию на первое место среди угроз для трансатлантической безопасности.
«На востоке Россия стала более напористой с незаконной аннексией Крыма и дестабилизацией на востоке Украины, а также наращиванием военного потенциала вблизи границ НАТО», — говорится в аудио и текстовом сопровождении.Среди других угроз для собственной безопасности НАТО называет ситуацию на Ближнем Востоке и в Африке, распространение оружия массового поражения, кибератаки, сферу поставок энергоносителей и климатические изменения.

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| 2018-08-10T15:03:27+00:00 10 августа 2018, 15:47|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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