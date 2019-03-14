НАТО разрабатывает проекты помощи Украине по кибербезопасности

НАТО прорабатывает ряд проектов помощи Украине, в том числе в сфере кибербезопасности и хранению боеприпасов, говорится в ежегодном докладе генсека альянса Йенса Столтенберга, сообщает РИА Новости.

«НАТО прорабатывает в ответ на запрос Украины после серии взрывов на военных складах проекты помощи, нацеленные на увеличение безопасности хранения боеприпасов», — говорится в документе, обнародованном в четверг.

Кроме того, НАТО прорабатывает проекты помощи Украине в сфере кибербезопасности.

«НАТО изучает возможности запуска проектов помощи Украине в сфере кибербезопасности и ликвидации радиоактивных отходов», — говорится в документе.