НАТО разрабатывает проекты помощи Украине по кибербезопасности

НАТО прорабатывает ряд проектов помощи Украине, в том числе в сфере кибербезопасности и хранению боеприпасов, говорится в ежегодном докладе генсека альянса Йенса Столтенберга, сообщает РИА Новости.

«НАТО прорабатывает в ответ на запрос Украины после серии взрывов на военных складах проекты помощи, нацеленные на увеличение безопасности хранения боеприпасов», — говорится в документе, обнародованном в четверг.

Кроме того, НАТО прорабатывает проекты помощи Украине в сфере кибербезопасности.

«НАТО изучает возможности запуска проектов помощи Украине в сфере кибербезопасности и ликвидации радиоактивных отходов», — говорится в документе.

| 2019-03-14T15:32:08+00:00 14 марта 2019, 18:07|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss