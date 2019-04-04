НАТО расширит масштабы разведки и увеличит число учений в Черном море

Главы внешнеполитических ведомств стран — участниц НАТО решили в четверг расширить масштабы разведывательных операций в Черном море, а также увеличить число учений в регионе с Украиной и Грузией.

Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он комментировал итоги состоявшегося в Вашингтоне заседания Североатлантического совета.

«Мы наращиваем наши усилия в Черном море или Черноморском регионе. Мы только что согласовали пакет мер по увеличению [масштабов] разведдеятельности, учениям и по всем вопросам, которые, как мы твердо убеждены, важны для региона Черного моря, и, конечно, для работы с нашими партнерами — Грузией и Украиной», — подчеркнул Столтенберг.

По его словам, альянс не считает провокацией возможность приема Грузии и Украины в организацию.