НАТО: Перспектива членства неизменна

В Лондоне прошел юбилейный саммит Альянса, приуроченный к 70-й годовщине создания НАТО. Лидеры 29-ти стран-участниц блока обсудили увеличивающееся влияние Китая на глобальные процессы, ситуацию с российской агрессией против Украины, а также проблему финансирования НАТО. Напомним, ранее сообщалось, что Североатлантический альянс согласовал новую формулу расчета взносов в общий бюджет НАТО.

И уже можно подвести первые интересные итоги заседаний. Например, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил нацеленность организации на прием в члены Грузии и Украины. Он же дал ответ на пессимистические оценки Эмманюэля Макрона относительно будущего Альянса. Кстати, и глава США Дональд Трамп тоже дал отповедь президенту Франции по этому вопросу.

Саммит проходил в отеле Grove в графстве Хартфордшир в окрестностях Лондона. И как заявил, открывая пленарное заседание, генсек альянса Йенс Столтенберг, «НАТО остается единственной платформой, позволяющей США и Европе на ежедневной основе дискутировать, принимать решения и предпринимать совместные действия, чтобы обеспечивать безопасность без малого одного миллиарда людей. Какими бы ни были наши противоречия, мы сохраним сплоченность вокруг нашей главной задачи — защищать друг друга. Один за всех, и все за одного».

Кроме того, Столтенберг счел нужным дать ответ на нашумевшее заявление Макрона – по его словам, Альянс не пребывает в состоянии смерти мозга, напротив, он активен и быстро адаптируется к изменениям в мире.

Он рассказал, что Альянс крупно усилил военные возможности за много лет, а также создал присутствие своих сил на восточном крае НАТО.

Вдобавок, отметил генсек, страны-участницы повышают расходы на оборону, а также увеличивается присутствие американских сил в Европе.

Поддержал главу НАТО и президент США Дональд Трамп. Перед переговорами с премьер-министром Италии Джузеппе Конте на полях саммита он заявил, что Макрон взял обратно свои слова о «смерти мозга» НАТО — он понимает, что альянс начал усиливаться. «НАТО имеет очень важное значение. Сейчас НАТО занимает сильную позицию, мне кажется, самую сильную за всю историю. Во вторник я провел переговоры с президентом Франции. Он взял обратно свои высказывания о НАТО. Он видит, что произошло и происходит, как входящие в состав Альянса страны усиливаются», — отметил американский лидер.

Любопытно, что при этом в среду сам Макрон указал, что не стыдится своих недавних высказываний о «смерти мозга» НАТО, так как считает, что они позволили запустить важные дискуссии о положении дел в Североатлантическом альянсе. Мол, и на встрече с Трампом он подчеркнул, что не собирается отказываться от этих слов и считает, что в стратегию Альянса необходимо внести ясность.

И еще важный момент — генсек Столтенберг заявил, что Украина и Грузия будут членами Альянса, хотя сейчас и нет четкого временного промежутка для принятия решения о вступлении.

«НАТО решил на саммите в Бухаресте в 2008 году что Украина и Грузия будут членами НАТО. Это решение остается в силе, хотя и не установлено четкого таймлайна вступления. Сейчас наша задача – найти, как помочь Украине и Грузии продвигаться к вступлению», — цитирует Столтенберга «Европейская правда».

Генсек подчеркнул, что «есть много между полным членством и ничем. И поэтому важно проводить реформы». То есть, он намекнул, что Киев и Тбилиси сделали еще не все, чтобы войти в НАТО.

В это же время в столице Украины Верховная Рада призвала президента Владимира Зеленского обеспечить подготовку и представление обращения, подтверждающего намерение Киева стать постоянным членом НАТО. Проект постановления о «Заявлении Верховной рады «О первоочередных шагах по обеспечению евроатлантической интеграции Украины — приобретения полноправного членства (ПДЧ) Украины в Организации Североатлантического договора» поддержали 284 депутата.

«Призвать президента Украины обеспечить подготовку и представление в декабре 2019 года Североатлантическому совету НАТО и Генеральному секретарю НАТО обращения о подтверждении намерения Украины получить ПДЧ в НАТО», — говорится в тексте постановления, опубликованном на сайте Рады.

Кроме того, парламент постановил обратиться к парламентам стран-членов НАТО с призывом способствовать получению Украиной ПДЧ.

Это, конечно, вселяет определенные надежды, что со временем НАТО придет и в наш регион.

Остается лишь отметить, что в итоговой декларации саммита члены НАТО подчеркнули сохранение приверженности целостности Альянса. Они также отметили прогресс в сфере наращивания оборонных расходов, особенно со стороны европейских союзников. Как заявил Йенс Столтенберг, в 2020 году траты на оборону увеличатся на $ 130 млрд, а в 2024 году — на $ 400 млрд по сравнению с 2016 годом.

Решено, что до следующего слета деятельность НАТО будет направлена на отражение нескольких вызовов — российская угроза, слабая оборона Балтики и Польши, терроризм, и усиление Китая.