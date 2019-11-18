НАТО: Опасения преувеличены

В последние дни и недели в Европе вновь заметна критика в адрес НАТО. Сначала президент Франции Макрон заявил о «смерти мозга» альянса, затем депутат Бундестага от «зеленых» Юрген Триттин поддержал его и сказал, что «альянс теряет свою целостность». По его словам, для НАТО наступили тяжелые времена и блок стал «тенью себя». Возможно, это связано с тем, что Макрон уже пару лет вынашивает идею создания Общеевропейской армии и иногда озвучивает критику в адрес НАТО. Но кому полезна такая дезинтеграция, особенно на фоне постоянного стремления России вносить всяческий раскол в отношения между странами Запада? Осознает ли президент Франции, к чему это ведет? Ведь лучше противостоять любым угрозам вместе, чем поодиночке.

Комментируя эту ситуацию #, политолог Расим Мусабеков отметил:

— Очевидно, что эпоха абсолютного доминирования НАТО в мире завершилась. Стремительно наращивает вслед за экономикой военную мощь Китай. Россия восстановила вооруженные силы и готовность отстаивать свои позиции в качестве центра силы в мире. Региональные державы, такие как Япония, Вьетнам, Пакистан, Иран и Турция проявляют все большую самостоятельность. США при президенте Трампе демонстрирует мало желания считаться с интересами и мнениями своих союзников по НАТО. Все это вылилось в определенный кризис НАТО. Хотя в конце 2019 года пройдет саммит, посвященный 70-летию блока, но вместо поздравительных речей ожидается озабоченность по поводу будущего этой все еще самой могущественной, хотя и менее сплоченной, чем в годы «холодной войны» военно-политической организации.

Тем не менее, рискну предположить, что хоронить НАТО преждевременно. При определенной трансформации, сопряженной с усилением европейского компонента организации, НАТО продолжит свое существование. Ядро европейского компонента составит франко-германский тандем, к которому тесно примкнут станы Бенилюкса, возможно Дания и Норвегия. Так или иначе, но на повестке дня стоит резкое наращивание военных расходов ФРГ, и сделать это надо так, чтобы не напугать соседей возрождением «германского милитаризма».

Своим видением ситуации поделился с # и политолог-международник Ильгар Велизаде:

— Вообще, создание Общеевропейской армии изначально не является идеей нынешнего французского президента. Она возникла задолго до Макрона. Ее активно продвигал, в частности, уходящий с поста главы Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, Ангела Меркель. До этого прообразом будущей, так называемой Армии ЕС мог служить германо-французский корпус, который был создан по инициативе президента Франции Жака Ширака и канцлера ФРГ Гельмута Коля.

Интересы Макрона и его страны вполне понятны, поскольку предполагается, что вот этот германо-французский корпус станет основой будущих Вооруженных сил ЕС.

Но когда звучит критика НАТО в целом, она оправданна, и вовсе не только фактом стремления ряда стран альянса создать отдельные вооруженные силы. Проблема в том, что в последнее время последовательными критиками НАТО выступают как раз таки некоторые влиятельные политические круги уже в самих США, в нынешней администрации. Они считают, что Соединенные Штаты фактически содержат на свои средства в значительной степени боеспособные силы НАТО, и необходима реорганизация, надо сделать так, чтобы и другие страны вносили в процесс военного строительства организации соответствующую пропорциональную лепту.

С другой стороны, надо сказать, что в последние годы одни процессы накладываются на другие, например, уже существуют явные противоречия между НАТО и Турцией. Турция, являясь членом блока, фактически действует частью изолированно, и ее действия нередко подвергаются острой критике со стороны партнеров.

То есть, вот эти противоречия в целом складываются в одну большую картину, которую часто живописуют как кризис или начало кризиса НАТО.

Вспомним, в истории альянса было несколько как минимум ярких кризисных моментов. В частности, в 60-е та же Франция покинула военную составляющую НАТО. И этот шаг тогда тоже многие квалифицировали как кризис НАТО.

Потом турецко-греческие конфликты: опять же в 60-е, на фоне кипрского кризиса, и в последующие годы. Обе страны – члены блока, и частично их столкновения объяснялись неэффективностью работы натовского механизма по урегулированию конфликтов между самими странами-членами.

А сегодня сложилась такая ситуация, когда есть критика, есть желание отдельных участников обособиться. Есть противоречия между определенными группами стран внутри НАТО. Но с другой стороны, все-таки этот военно-политический блок и тогда, и сейчас объединяли и объединяют общие угрозы. Тогда это был Советский Союз, сегодня в качестве угрозы выступают действия России в Восточной Европе. Угрозой считаются процессы, которые происходят на Ближнем Востоке, в Северной Африке. Все это происходит в непосредственной близости от границ натовских государств и влияют на их безопасность.

Поэтому, конечно, сегодня о распаде НАТО в полный голос никто не говорит. Алармистские какие-то заявления или же инициативы внутри альянса все-таки не отражают реалии. Они лишь, скажем, сигнализируют о наличии проблемы и, естественно, обращены к руководству стран-членов и к самой верхушке НАТО, для того, чтобы эти противоречия снивелировать так, чтоб они все-таки не угрожали целостности Североатлантического блока.

По большому счету, НАТО все же не угрожает распад. Об этом может свидетельствовать содержание недавнего визита президента Эрдогана в Соединенные Штаты. Несмотря на серьезные противоречия между этими странами, в частности, и главным образом в военно-политической сфере, все-таки настрой на сотрудничество в ходе переговоров возобладал. Никто не говорит о выходе Турции из НАТО, никто не говорит о ее исключении из этого блока. Более того, разговор в Вашингтоне шел предметно об активизации роли Турции в НАТО и ее военно-политического и военно-технического сотрудничества с США.

То есть, мониторинг ситуации даже в самых чувствительных в последнее время вопросах не позволяет утверждать, что НАТО угрожает серьезный кризис, который приведет к его распаду.

Что же касается перспектив и тенденций, в частности, создания единой армии Европы, я думаю, этот процесс, как показывает практика, как показывает история, все-таки более длительный, чем заявления Эмманюэля Макрона. И я думаю, он займет еще достаточно много времени. Будет ли создана армия ЕС, как это отразится на функционировании НАТО – это все-таки вопросы отдаленного будущего.