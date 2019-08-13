НАТО объяснило приближение своего истребителя к самолету Шойгу

Североатлантический Альянс прокомментировал инцидент в водах Балтийского моря, в котором истребитель НАТО F-18 пытался подлететь к самолету министра обороны России Сергея Шойгу. Об этом передает РИА «Новости».

В НАТО отмечают, что самолет с министром обороны летел близко к воздушному пространству Североатлантического альянса.

Как объясняют инцидент в организации, истребитель F-18 собирался идентифицировать данное воздушное судно.

При этом в альянсе утверждают, что не знали о том, кто находится на борту российского самолета.

Также НАТО сообщает, что истребителю F-18 удалось выполнить идентификацию, после чего он вернулся на базу.

| 2019-08-13T22:31:37+00:00 13 августа 2019, 23:04|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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