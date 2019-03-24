НАТО объяснила необходимость бомбардировок Югославии в 1999 году

Операция НАТО «Союзная сила», в ходе которой в 1999 году осуществлялись бомбардировки Югославии, была начата с целью остановить боевые действия в Косове. Об этом заявили в пресс-службе альянса, передает в воскресенье, 24 марта, ТАСС.

Как подчеркнули в организации, решение было принято после неудавшихся попыток ООН и международной контактной группы найти мирное решение кризиса. «Применение силы НАТО было необходимым и легитимным», — говорится в сообщении.

По словам собеседника агентства, проведенная операция «добилась того, чего стремилась достичь». «Эта кампания продемонстрировала способность стран НАТО действовать и оставаться едиными в момент кризиса. По сей день единство остается нашей наибольшей силой», — заявили в пресс-службе.

| 2019-03-24T16:54:33+00:00 24 марта 2019, 18:33|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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