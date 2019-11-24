НАТО обвинили в массовом уничтожении морских свиней

Экологи обвинили Военно-морские силы Германии в причастности к гибели по меньшей мере  18 морских свиней.

Об этом  говориться на сайте немецкогоСоюза  охраны природы и биоразнообразия..

По словам «зеленых», флот во время подготовки к августовским учениям

НАТО Northern Coasts уничтожил 42 морские мины времен Второй мировой войны без согласования с учеными. В результате каждого из взрывов было уничтожено практически все живое в радиусе 10-30 метров. Точное число погибших китообразных неизвестно. (lenta.ru)

| 2019-11-25T02:16:04+00:00 25 ноября 2019, 02:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss