НАТО обвинили в массовом уничтожении морских свиней

Экологи обвинили Военно-морские силы Германии в причастности к гибели по меньшей мере 18 морских свиней.

Об этом говориться на сайте немецкогоСоюза охраны природы и биоразнообразия..

По словам «зеленых», флот во время подготовки к августовским учениям

НАТО Northern Coasts уничтожил 42 морские мины времен Второй мировой войны без согласования с учеными. В результате каждого из взрывов было уничтожено практически все живое в радиусе 10-30 метров. Точное число погибших китообразных неизвестно. (lenta.ru)