НАТО обнаружило 50 «подозрительных судов» у берегов Греции

НАТО обнаружило около 50 «подозрительных судов» у греческих берегов, полный список передан береговой охране и военно-морским силам Греции.

Как пишет издание Real, в списке есть парусные, прогулочные и рыболовные суда. По имеющимся данным, суда ходят в Эгейском море и собирают информацию, причем среди их интересов не только военные объекты Греции, но и передвижение американцев.

США активизировали деятельность в этом регионе, превратив его в «американский полигон», отмечается в публикации.

«Американцы начали «бороздить воды», помимо Суды, и в Ларисе. Несколько дней назад обновлено соглашение Греция–США о размещении беспилотных летательных аппаратов MQ-9», — приводит РЕН ТВ выдержку из статьи.

середине августа сообщалось, что Киев может обратиться в Совбез ООН и НАТО с просьбой предоставить морской конвой для сопровождения украинских торговых судов в Азовском море (iz.ru)

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