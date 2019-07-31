НАТО не получала запрос на проведение операции в Ормузском проливе

«Союзники по НАТО обеспокоены ситуацией в заливе, свобода судоходства является важным вопросом для союзников. Ряд союзников уже располагают средствами в регионе. Но запроса на операцию НАТО не было», — сказал Столтенберг журналистам в Брюсселе.

Он отметил, что альянс «продолжает внимательно следить за ситуацией, обмениваться разведывательной информацией». Столтенберг напомнил, что на министерских переговорах в июне обсуждалась возможность обеспечения безопасности в Ормузском проливе рядом союзников, однако не в рамках миссии НАТО.

Ранее США заявляли, что планируют создать международную коалицию, чтобы патрулировать воды около Ирана и Йемена. Первые такие предложения были сделаны в конце июня на министерских переговорах с союзниками по НАТО в Брюсселе. Речь, в частности, шла о вариантах как проведения разведки с воздуха, так и отправки кораблей для сопровождения торговых судов в Ормузском проливе.