НАТО и США готовят войска к войне с Россией, сообщили СМИ

Вооруженные силы Германии и страны-члены альянса НАТО подготавливают войска к возможному военному противостоянию с Россией. Об этом сообщает Junge Welt.

Как сообщается, базируемый в городе Ульм новый командный центр НАТО по тыловому обеспечению и логистике (Joint Support and Enabling Command, JSEC) будет полностью готов к 2021 году.

Известно, что Центр будет выполнять переброску войск и техники альянса в Европе.

Кроме того, в середине октября Вашингтон намерен отправить около 3,5 тыс. военнослужащих и более 2 тыс. единиц техники, за это будет отвечать командный центр американской армии в Норфолке.

При этом отмечается, что дорожная инфраструктура Европы не может принять тяжелую военную технику США.(Газета.ру)

| 2019-09-18T16:14:23+00:00 18 сентября 2019, 20:46|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss