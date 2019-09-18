НАТО и США готовят войска к войне с Россией, сообщили СМИ

Вооруженные силы Германии и страны-члены альянса НАТО подготавливают войска к возможному военному противостоянию с Россией. Об этом сообщает Junge Welt.

Как сообщается, базируемый в городе Ульм новый командный центр НАТО по тыловому обеспечению и логистике (Joint Support and Enabling Command, JSEC) будет полностью готов к 2021 году.

Известно, что Центр будет выполнять переброску войск и техники альянса в Европе.

Кроме того, в середине октября Вашингтон намерен отправить около 3,5 тыс. военнослужащих и более 2 тыс. единиц техники, за это будет отвечать командный центр американской армии в Норфолке.

При этом отмечается, что дорожная инфраструктура Европы не может принять тяжелую военную технику США.(Газета.ру)