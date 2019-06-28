National Interest рассказал, как Литва готовится к войне с Россией

Отмечается, что Литва обеспокоена модернизацией российской армией за последние пять лет и усилением обороноспособности Калининградской области, которая граничит с республикой на северо-востоке. Литовские власти понимают, что вероятность нападения России «невысокая», однако некоторые до сих пор считают, что Москва якобы расценивает Прибалтику как «временно потерянную территорию».

Так, по оценке министерства обороны республики, в соседнем российском регионе располагаются двадцать тысяч человек личного состава, включая морскую пехоту, а также, по мнению ведомства, Россия может нанести массивный сухопутный удар по территории Литвы с востока, с белорусской территории, всего в менее чем двадцати милях от пригорода Вильнюса. Кроме того, для «нападения» Москва может задействовать дополнительные 120 тысяч человек из Западного военного округа, включая танковую армию.

Издание пишет, что на данный момент прибалтийская республика способна мобилизовать лишь 14 тысяч человек в сухопутных войсках и военно-морских силах, причем четыре тысячи человек из них только отслужили срочную службу в девять месяцев. Помимо этого, Литва может рассчитывать на пять тысяч волонтеров и 1,3 тысячи солдат из Германии, Нидерландов и Чехии по программе «Расширенное передовое присутствие НАТО».