National Interest призвал США ответить на агрессию Китая

Соединенные Штаты должны отвечать на агрессивность Китая большей силой, твердой непреклонностью и более активными дипломатическими и военными мерами, пишет The National Interest, передает Газета.Ru.

Азиатский саммит по безопасности «Шангри-Ла Диалог-2019» глава минобороны КНР Вэй Фэнхэ использовал для того, чтобы донести до Вашингтона серьезное сообщение, которое может быть названо «Доктриной Си» по имени главы китайского государства. Фэнхэ недвусмысленно дал понять, что для продвижения своих интересов Пекин готов использовать агрессивный подход. Слова китайского чиновника были настолько воинственны, что это заметил весь мир, что и было целью властей КНР.

Отмечается, что «Доктрина Си» включает четыре элемента, которые свидетельствуют о готовности Пекина использовать силу. Первым являются новые тревожные заявления-угрозы об использовании силы или готовности вступить в войну. В частности Фэнхэ дал понять, что КНР не отказывается от использования силы в отношении Тайваня и не допустит вмешательства в происходящее США или их союзников. Второй элемент связан с территориальной экспансией. Так, Пекин стремится убедить весь остальной мир, что захват большей частью Южно-Китайского моря является свершившимся фактом. Третьей составляющей является антиамериканская направленность политики, поскольку КНР считает США источником основных мировых проблем и стремится изгнать их из азиатского региона. Четвертый элемент — лицемерный подход Пекина к тому, как он использовал силу в прошлом и делает это в настоящее время.

Как пишет издание, Вашингтон не сможет противостоять Китаю полумерами, поскольку они сделают поведение Пекина более агрессивным. «Доктрина Си» обосновывает китайскую агрессию, доктрина президента США Дональда Трампа должна продемонстрировать ее глупость и безрассудство.