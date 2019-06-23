National Interest предупредил о риске ядерной войны

Испытание Индией гиперзвуковой ракеты означает нечто большее, чем прогресс в индийских оружейных технологиях. Это также шаг к началу ядерной войны с Пакистаном, пишет американский журнал   Naational İnterest.

В шаге от ядерного апокалипсиса
В ноябре 1983 года мир подошел вплотную к атомной войне

Как отмечает издание, Нью-Дели уже давно испытывает гиперзвуковое оружие с ракетой-носителем Agni 1. Ранее поступали сообщения о том, что первые тесты были неудачными — ракета не смогла достичь необходимой для испытания высоты. Сейчас ученые изучают возможные причины этого провала.

По словам журнала, несмотря на то, что у гиперзвукового оружия Индии «есть проблема» — это не хорошая новость для ее стратегического сдерживания. Существование этого оружейного проекта само по себе является «зловещим шагом» для развязывания холодной войны Индии с соседним Пакистаном.

В статье подчеркивается, что для достижения сверхзвуковой скорости Индии достаточно уже 5 Махов. Расстояние между Нью-Дели и Исламабадом составляет чуть более 400 миль (почти 644 км) и ракета, запущенная со скоростью 5 или 10 Махов из Индии или Пакистана, может поразить цель за считанные минуты.

«Осознание того, что Индия обладает гиперзвуковым оружием, может заставить Пакистан почувствовать себя в плену идеи «применить все или потерять все» касательно своего ядерного арсенала», — подытожило издание.

В середине февраля произошло резкое обострение отношений между Пакистаном и Индией после нападения боевиков на колонну индийских военных в штате Джамму и Кашмир, принадлежность которого оспаривают пакистанские власти. Ответственность за атаку взяли на себя террористы группировки «Джаиш-е-Мухаммад» (iz.ru)

| 2019-06-23T11:41:03+00:00 23 июня 2019, 12:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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