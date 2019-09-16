National Interest подозревает Россию в подготовке к войне

Эксперт американского аналитического издания The National Interest Чарли Гао считает, что Россия оперативно создает истребители Су-57 для того, чтобы быть подготовленной к войне.

По его мнению, Россия в июле неспроста начала массовое производство истребителей пятого поколения Су-57. Все денежные средства, которые страна в последнее время тратит на оборону, идут на подготовку к конфликту держав.

«Су-57 во многом является преемником Су-27, имеющего все превосходства в воздухе для борьбы с лучшими истребителями врагов», — пишет Гао.

Эксперт предполагает, что заключенный до этого Минобороны России контракт на закупку более 70 истребителей — это лишь первый шаг, а дальше страна будет увеличивать свою мощь.

Гао добавил, что, хотя оборонный бюджет России по современным меркам велик, но это всего лишь тень советских расходов на оборону. По его данным, Советский Союз мог позволить себе покупать сотни Су-27, а Россия — не может.(Газета.ру)