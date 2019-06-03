Натик Расулзаде: Наш президент всегда держит в центре внимания людей творчества и постоянно помогает им

Народный писатель Азербайджана Натик Расулзаде празднует юбилей. В интервью # один из популярнейших авторов современности рассказывает о том, что значит для творческих людей забота со стороны главы государства, и как Гейдар Алиев спасал судьбы и творения писателей от хищных лап советской цензуры:

— Поздравляем Вас с почетным званием Народный писатель, которое вы недавно получили. Что значит для Вас эта награда?

— Прежде всего, должен сердечно поблагодарить нашего уважаемого Президента Ильхама Алиева за столь высокую оценку моего многолетнего труда. Наш президент, как и великий Гейдар Алиев, всегда держит в центре внимания людей творчества, творческую интеллигенцию, и постоянно помогает им, зная их проблемы, желания и чаяния, и всегда достойные, талантливые творческие личности, сумевшие показать достижения современной культуры Азербайджана далеко за пределами нашей страны, получали награды, почетные звания, ордена и были отмечены президентом за свои достижения в науке и культуре.

Присвоение высокого почетного звания «Народный Писатель» для меня очень ценно и очень много значит.

Это самое высокое звание в области культуры в нашей стране и оно ко многому обязывает. Ответственность за писательское слово, которое я и раньше отчетливо ощущал, теперь возрастает многократно, потому что за словом писателя идут люди, читатели, идет народ, и надо осторожно обращаться с этим словом, создавать такие произведения, которые ведут за собой читателя по пути гуманизма, по пути познания, показывают ему верный путь, учат добру, основам мультикультурализма, чем наша Родина может похвалиться перед многими высокоразвитыми странами.

В день, когда вышло распоряжение Президента Азербайджана, мне поступило много поздравлений, беспрерывно звонили телефоны, я успевал отвечать, потом снова возвращался к своему произведению, которое буквально не отпускало меня, втягивало в материал все глубже.

Вечером того же дня мне позвонил министр культуры Абульфас Караев, поздравил с высоким званием, и когда я сказал ему, чем в данную минуту я занимаюсь – заканчиваю новое произведение, он воскликнул: «Ты настоящий писатель! Не зря наш уважаемый президент счел достойным тебя такого высокого звания!».

Я считаю, писатель должен работать так же, как представитель любой другой профессии, только наша отличается тем, что во время работы над головой у тебя парит ангел вдохновения, и ты это вдохновение, свои мысли, чувства, свою душу должен отдавать читателям, отдавать народу.

— А вообще, насколько важна для творческих личностей забота со стороны государства?

— Очень важна. Это хорошо понимал великий Гейдар Алиев и хорошо понимает наш уважаемый президент Ильхам Алиев.

Благодаря общенациональному лидеру Гейдару Алиеву многие выдающиеся деятели науки и искусства еще в те далекие советские годы получали высшую награду огромной двухсот пятидесятимиллионной страны – звезду Героя Социалистического Труда.

Многих деятелей культуры, писателей, режиссеров Азербайджана Гейдар Алиев буквально спас, спас их судьбы и их творения от хищных лап центральной цензуры, которая в те годы могла уничтожить любое талантливое творение, если оно не соответствовало идеологической направленности социалистического реализма.

В том числе и мое произведение.

Забота со стороны главы государства редкое явление, думаю, во всем мире нет аналогов той внутренней политике в культуре, которую успешно ведет наш Президент, помогая и заботясь о талантливых творцах нашего государства, прекрасно понимая, что известные деятели культуры и науки это – визитная карточка нашего Отечества.

По творческим людям весь мир узнает, насколько высок современный культурный уровень в нашей стране. И тут переоценить роль Президента Азербайджана и первого вице-президента Мехрибан-ханум Алиевой просто невозможно.

— У нас есть еще один радостный повод для интервью — юбилей, который Вы будете отмечать уже завтра. Как-то в одном из интервью Вы нам рассказали, что покончили со всякими пышными и торжественными приемами. Но почему, так и не сказали…

— Знаете, человек, особенно творческий человек, с годами пересматривает свои взгляды на то или другое, и мне кажется, что собирать массу людей, представителей бомонда, для того, чтобы они хвалили тебя, пели дифирамбы, а потом бы разошлись по своим делам, не стоит.

Лично для меня это изжило себя.

Ко мне придут близкие друзья, с которыми меня связывает многолетняя дружба, среди них есть и знаменитости, есть и простые люди, труженики, я их люблю, я их всегда рад видеть, это близкие мне по духу люди, единомышленники.

— Наверняка они готовят Вам какие-то сюрпризы…

— Хотелось бы, чтобы это были приятные сюрпризы, а то, знаете, среди моих друзей есть немало любителей неожиданных сюрпризов.

— А было такое, что неожиданные сюрпризы устраивали поклонники?

— Не сказал бы, чтобы эти поздравления бывали неожиданными для меня, ведь они почти всегда по поводу, но, тем не менее, это всегда приятно.

— Недавно на своем творческом вечере Чингиз Абдуллаев привел любопытную статистику: оказывается сегодня в Интернете размещено 840 миллионов книг на русском языке! Означает ли это, что у молодых писателей без громких имен нет шанса на признание?

— И молодые, и немолодые не должны думать о какой бы то ни было конкуренции, особенно во время работы. Просто нужно усердно и добросовестно трудиться, раскрыть и приложить весь свой талант, профессионализм и умение, и, кто знает, может твоя книга займет первое место среди этих 840 миллионов.

— А если бы Вам пришлось начинать писать в цифровую эпоху, как бы вы обратили на себя внимание?

— Так же как и в нецифровую. Ни в какой эпохе не устареют и не перестанут быть актуальными произведения великого Насими, Физули, Низами, Шекспира, Толстого, Гоголя, Диккенса… перечислять можно бесконечно.

— Над чем Вы сейчас работаете?

— Не скажу. В этом отношении я человек суеверный. Хорошая поговорка, я ее всегда помню: хочешь рассмешить Бога – расскажи о своих планах. Не хочу смешить Бога, пусть относится ко мне серьезно.

— Премьера спектакля «Меме» по вашей пьесе имела огромный успех в Русском драмтеатре. Не хотите предложить театру что-либо новое? И кто из режиссеров Вам интересен?

— Продолжить хочу, но, опять же, не хочу смешить Бога. Есть у меня интересный проект для Камрана Шахмардана, как закончу то, что у меня сейчас в работе, приступлю к пьесе.