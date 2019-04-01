Наташа, открой личико: на концертах «Парни из Баку» раскроют долгожданную интригу

Концерты театра КВН «Планета «Парни из Баку» — одно из самых ожидаемых событий развлекательной индустрии нашей столицы, и обычно поклонники раскупают билеты задолго до начала представления.

Традиционно свои сольники «парни» устраивают в апреле. В этом году даты были выбраны следующие: 19, 20, 21 и 22 апреля. Локация – прежняя: Дворец Гейдара Алиева.

«Наташа, мы пришла?» — эта новая встреча с любимыми артистами — Таиром и Джабиром Имановыми, Бахрамом Багирзаде, Алекпером Алиевым, Азером Мамедзаде и другими, как всегда, подарит публике прекрасное настроение.

В интервью # заслуженный артист Азербайджана, художественный руководитель театра КВН «Планета «Парни из Баку» Таир Иманов приоткрыл завесу тайного и рассказал о главной интриге предстоящих концертов.

«В новом спектакле мы покажем очередные приключения наших знаменитых персонажей — азербайджанцев, проживающих в России. Но, на этот раз, мы обязательно познакомим зрителей с Наташей, о которой все слышали по телефонным разговорам главного героя. Мы подумали, что пора уже ей обрести лицо и предстать перед публикой во всей красе», — рассказал Т.Иманов.

Итак, героиня, в честь которой получила название программа концертов,- та самая Наташа, о которой все мы так много слышали, но никогда не видели, на этот раз покажет свое лицо! Однако, кто именно исполнит роль загадочной русской девушки, организаторы не говорят, намекая на сюрприз.

Собственно, как же без этого.

«Там, где КВН и юмор – всегда есть сюрпризы! В этом году наших зрителей ждут абсолютно новые пародии, в том числе на так называемых звезд нашей эстрады. Уверен, что публика оценит наш оригинальный подход к этим сценкам», — говорит Иманов.

Он также отметил, что в новом спектакле как всегда будут отражены различные злободневные темы, которые активно обсуждаются в обществе, и даже привел несколько примеров:

«Один из номеров будет посвящен приезду в Азербайджан знаменитого робота Софии. Мы поставили Софию в такую ситуацию, с которой, в реальной жизни, она не сталкивалась. Для этого и существует юмор и сатира, чтобы придумывать подобные смешные ситуации», — заявил худрук театра КВН.

Параллельно с концертами в кинотеатрах Park Cinema начнется показ комедии «Мяхялля – 3», снятой театром КВН «Планета «Парни из Баку». Премьера фильма с большим успехом состоялась в начале марте, также во Дворце Гейдара Алиева. И вот наконец-то фильм выходит на большой экран, что станет еще одним сюрпризом от «Парней из Баку» многочисленным поклонникам их таланта.