«Наташа, мы пришла!», или о том, как азербайджанцы сватали русскую красавицу на главной сцене Баку

Четырехдневный марафон юмора и смеха от Театра КВН «Планета «Парни из Баку» завершается сегодня, финальным сольным концертом «Наташа, мы пришла!» во Дворце Гейдара Алиева. Распроданы все билеты, собственно, аншлаги уже давно стали одной из традиций театра КВН. Среди гостей в зале много известных личностей: политики, артисты, общественные деятели.

О том, как веселили публику артисты «Планеты «Парни из Баку» на этот раз – в специальном репортаже «Зеркало».

Главной интригой концерта стало знакомство публики с Наташей, о которой зрители много слышали, но никогда не видели. «Представим Наташу во всей красе» — обещал художественный руководитель театра КВН, заслуженный артист Азербайджана Таир Иманов, рассказывая журналистам о новой программе. Сцену украсили две основные декорации, два символа: Баку — Гыз Галасы и Москвы – Кремлевская башня.

В целом, «Наташа, мы пришла» — это полноценное юмористическое шоу с элементами пародии, сюрпризами, КВНовской «разминкой, а также встреча с уже давно полюбившимися зрителями персонажами. Впервые на своих концертах «парни» презентовали юмористическую поэму на тему «Азербайджан и Европа», которая сорвала овации зала. Да и вообще, аплодисментов было очень много, потому что на концерте было действительно смешно.

Миниатюры «Первый рабочий день Эльдара Азизова», «Робот София в одном из районов Азербайджана» и другие были встречены публикой с восторгом, равно как и пародии на некоторых звезд отечественной эстрады. Например, хор Мири Юсифа, попасть в который могут обладатели особого голоса, а секрет весь, как оказалось, в «8 пачках сигарет и 50 порциях мороженного».

В своих миниатюрах артисты Театра КВН стараются показать не только юмор, но и сатиру, которая высмеивает те или иные недостатки современного общества, в том числе засилье на телеэкранах низкопробных передач, отсутствие качественных передач и фильмов для детей, и т.д.

Артисты, в составе которых – чемпионы КВН XX века, посвятили этот концерт памяти народных артистов Азербайджана Амалии Панаховой и Фуаду Полладову. На экране был представлен нравственно-патриотический ролик «Челлендж 2009 – 2019», с изображением корифеев азербайджанской культуры.

Традиционный и один из самых популярных эпизодов концертов артистов Театра КВН – «Разминка», в ходе которого зрители из зала имеют возможность задать артистам любой вопрос. Один из вопросов прозвучал из уст народного артиста Азербайджана Рамиза Фаталлиева. Много вопросов, причем весьма остроумных, квнщикам задали юные поклонники.

Кульминацией вечера стала миниатюра «Наташа, мы пришла» — сватовство азербайджанцами русской девушки Наташи. Семья Федота (Фахраддина) едет в Москву просить «руки и сердца» Наташи. Впервые за вечер в этой миниатюре появляется всенародный любимчик Бахрам Багирзаде. Наташа, роль которой исполнила актриса Русского драмтеатра Инна Имранова, говорит своему азербайджанскому избраннику долгожданное «да», Бахрам знакомится с внебрачным сыном Василием, его «жена» Марина произносит толерантный «спич»: на этой позитивной ноте и происходит хэппи – энд. Дело за свадьбой, но это уже, судя по всему в следующий раз…

Прощание актеров с публикой происходит под композицию Фаика Суджаддинова, которую поют все участники концерта.