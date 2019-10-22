Натали Портман встала на защиту фильмов Marvel

Натали Портман вступила в полемику с режиссерами Мартином Скорсезе и Фрэнсисом Фордом Копполой по поводу проектов студии Marvel, сообщает Hollywood Reporter.
«Я думаю, что все фильмы имеют право на существование, — заявила она в интервью изданию. – Творить можно разными способами».
По ее мнению, ленты Marvel предлагают зрителям способ бегства от ежедневной рутины.
Ранее Скорсезе сравнил фильмы Marvel с парками развлечений и подчеркнул, что их нельзя назвать кино. Его поддержал Фрэнсис Форд Коппола.
Сейчас Портман готовится к съемкам в картине «Тор: Любовь и Гром», где сыграет главную роль.(РИА Новости)