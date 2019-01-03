Настоятель отказался предоставить доступ к останкам Франко представителям испанского правительства

Настоятель аббатства в Долине Павших, где захоронен Франсиско Франко, отказался предоставить представителям правительства доступ в базилику для эксгумации останков диктатора Испании. Как сообщает РИА Новости, об этом пишет газета Pais.

В августе испанское правительство приняло Королевский декрет о внесении изменений в Закон об исторической памяти от 2007 года. В новой редакции 16-й статьи говорится, что в Долине Павших «могут покоиться только останки людей, погибших в результате испанской Гражданской войны». Франко умер через много лет после окончания войны (1936-1939) — в 1975 году. В ноябре Совет министров принял документ о продолжении процедуры эксгумации Франко на основании новой редакции закона.

Как сообщает издание, еще в первой половине декабря министр юстиции Долорес Дельгадо направила в бенедиктинское аббатство в Долине павших запрос, в котором признавалось, что для эксгумации Франко необходим доступ в базилику, что в свою очередь требует разрешения со стороны церковных властей.

Настоятель аббатства Сантьяго Кантера отказался предоставить такое разрешение, сославшись на позицию семьи Франко. Он также указал, что дело о возможности эксгумации все еще рассматривается в Верховном суде.

Власти в Мадриде отмечают, что такой ответ не стал для них неожиданным, учитывая «идеологический бэкграунд» Кантеры, который до вступления в орден бенедиктинцев баллотировался в парламент от крайне правой партии «Независимая испанская фаланга».

В правительстве уверены, что отказ настоятеля не повлияет на планы перенести прах диктатора из мемориального комплекса.

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