Настоящее противостояние сторонников Саакашвили и Иванишвили еще впереди

Ситуация в Грузии начинает приобретать новые формы. Оппозиция уже добилась отставки спикера парламента, но на этом останавливаться не собирается, и сейчас цель смести с поста главу МВД Грузии, а в перспективе и власть.

В комментарии # лидер партии «Свободная Грузия» Каха Кукава, сказал, что сейчас против властей выступают все.

«Даже сами представители власти говорят о том, что совершена грубая ошибка. Но в какой-то момент «Национальное движение» (партия Саакашвили) предложило ворваться в парламент. Началась потасовка, которая продолжалась полтора часа примерно. Полиция дала жесткий ответ. Очень много пострадавших», — сказал Кукава.

По его словам, правительство, возможно, не уйдет в отставку. «Отставки спикера уже добились, однако даже это не спасло ситуацию. Если новый спикер не будет говорить с оппозицией, ни к чему хорошему это не приведет», — считает лидер партии. Он также добавил, что сегодня вечером будет решающий митинг.

«Если будет много людей, то народ будет требовать отставки правительства. Решения Владимира Путина по Грузии поменяли общественный настрой. Потому что радикалы которые требовали прекратить все отношения с Россией, не нашли сильной поддержки среди общества. Правительство Иванишвили возможно ненадолго, но сможет сохранить власть»,- резюмировал он.

В свою очередь политолог Гела Васадзе, уверен, что в стране политический кризис.

«Что касается того, может ли правительство подать в отставку, не думаю, что дело может дойти до этого, но ситуация может измениться в любой момент. Что касается Саакашвили, то, несмотря на то, что он сейчас не в Грузии, но как лидер одной из крупных политических партий, он, безусловно, принимает участие в этих процессах», — добавил Васадзде.

Аналитик добавил, что сегодня вечером готовится очередной митинг. «Был кэйс Гаврилова, сейчас еще добавилось непропорциональное применение силы полицией».

Говоря о том, насколько вероятно возвращение Михаила Саакашвили, эксперт отметил, что он и не уходил из политики Грузии.

«У него самая крупная политическая партия в стране. Поэтому говорить о том, вернется ли он, неправильно, так как он никуда не уходил. Что же касается Иванишвили, то «мечтатели» никогда не сдадут своего лидера. Иванишвили никуда не уйдет. Поэтому настоящее противостояние сторонников Саакашвили и Иванишвили еще впереди», — подытожил он.