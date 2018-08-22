Наставник «Шерифа»: С «Карабахом» нам будет тяжело

Главный тренер молдавского «Шерифа» Горан Саблич и капитан команды Матео Сушич поделились мнением касательно предстоящего завтра первого матча плей-офф раунда квалификации Лиги Европы против агдамского «Карабаха» в Тирасполе.

«Карабах» – очень хорошая и сильная команда. Она хорошо владеет мячом, любят играть в атакующий футбол. Эта команда ярко проявила себя в Европе. Так что нам будет тяжело завтра. У нас в команде все нормально, травмированных нет. Сегодня посмотрим, в каком состоянии футболисты, после чего определимся с составом на игру. Понимаем, что на завтрашний матч вынуждены будем идти на компромиссы в плане тактики. Два дня назад у нас был тяжелый матч, в котором мы выиграли, показав, что можем играть и по-другому. Завтра тоже постараемся, выйдя на поле, сделать хороший результат», — заявил Саблич.

«Нам предстоит очень тяжелая игра с «Карабахом». Это качественный соперник. В прошлом году мы уже играли с ними. Знаем, что завтра нас ждет очень тяжелый матч, но у нас есть хорошие шансы. Мы уже два года играем в групповой стадии Лиги Европы, и знаем, что нам делать. В прошлом году «Карабах» показал, какой сильной командой является», — заявил Сушич. (сайт клуба)

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