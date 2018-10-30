Наставник сборной Бельгии может возглавить Реал

Новым главным тренером «Реала» может стать наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес. Бельгийская федерация футбола не будет возражать против ухода испанского специалиста в случае, если он договорится с «Реалом», сообщает Sport.es со ссылкой на Cadena Ser.

Сборной Бельгии предстоит провести еще два матча на групповом этапе Лиги наций 15 и 18 ноября, после чего Мартинеса готовы отпустить.

Ранее сообщалось, что испанский специалист является одним из основных кандидатов на пост главного тренера мадридцев. На ЧМ-2018 сборная Бельгии под руководством Мартинеса заняла 3-е место.

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| 2018-10-30T17:11:45+00:00 30 октября 2018, 22:42|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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