Наставник сборной Бельгии может возглавить Реал

Новым главным тренером «Реала» может стать наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес. Бельгийская федерация футбола не будет возражать против ухода испанского специалиста в случае, если он договорится с «Реалом», сообщает Sport.es со ссылкой на Cadena Ser.

Сборной Бельгии предстоит провести еще два матча на групповом этапе Лиги наций 15 и 18 ноября, после чего Мартинеса готовы отпустить.

Ранее сообщалось, что испанский специалист является одним из основных кандидатов на пост главного тренера мадридцев. На ЧМ-2018 сборная Бельгии под руководством Мартинеса заняла 3-е место.

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