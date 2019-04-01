Наставник Сабаила: Трудно сказать, насколько Эссьен будет полезен в семи турах

Главный тренер «Сабаила» Афтандил Гаджиев прокомментировал состояние новичка команда Майкла Эссьена и его шансы на дебют в премьер-лиге Азербайджана в матче 22-го тура против «Зире».

«До приезда к нам Эссьен тренировался с молодежной командой «Челси», но его физическое состояние пока оставляет желать лучшего. Однако он готовится к игре вместе с нами. Пока не решили, сыграет ли он против «Зире». То, что его не будет в стартовом составе, это точно. Но вот будет ли он в заявке – мы еще решим. Но мне нравится его подход к тренировкам. Он – профессионал. Довольно скромно себя ведет, учитывая, его прошлые заслуги. Наш футболист на его месте вел бы себя иначе (улыбается). Прост в общении и довольно быстро приобщился к коллективу. Пока мне трудно сказать, насколько он будет полезен в оставшихся семи турах, учитывая, что год не играл», — заявил Гаджиев.