Наставник «Нефтчи» – о предстоящей встрече «Карабаха» с «Шерифом»

Главный тренер бакинского «Нефтчи» Роберто Бордин поделился своим мнением по поводу предстоящего первого матча плей-офф раунда квалификации Лиги Европы между агдамским «Карабахом» и молдавским «Шерифом».

«За кого я буду болеть – «Карабах» или «Шериф»? Я болею за «Нефтчи». Да, я работал в «Шерифе», и мне хочется, чтобы эта команда добивалась успехов, но никаких прогнозов я давать не буду», — сказал он.

Напомним, что в прошлом сезоне именно Бордин возглавлял «Шериф», когда молдаване играли против «Карабаха» в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов.

24 просмотров