Наставник «Нефтчи»: Мы играем не ради второго места

Главный тренер «Нефтчи» Роберто Бордин прокомментировал ничью с «Сабаилом» (2:2) в 24-м туре премьер-лиги страны.

«В первом тайме старались контролировать матч, и хотели снова забить после первого гола. Но соперник сравнял счет, после чего команда потеряла баланс. Постарались прийти в себя, бились до конца и смогли сравнять счет. Надо биться до конца. Я не согласен, что левый фланг нашей обороны действовал слабо. Не считаю, что Антон сыграл слабо. В первом тайме мы контролировали матч и Антон играл хорошо. Мы до конца играли на победу. «Нефтчи» уступает «Карабаху» 2 очка, но мы готовы к чемпионству. Не считаю, что команда слабо сыграла. Мы играем не ради второго места. Будьте уверены, что до конца будем биться за чемпионство», — заявил Бордин после игры.