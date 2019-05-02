Наставник МОИК о победе своего клуба

Главный тренер МОИК Азер Багиров прокомментировал завоевание командой путевки в премьер-лигу.

«Ни в коем случае нельзя говорить, что завоеванием путевки в премьер-лигу наша работа завершена. Руководство поставило перед нами цель – завоевать золотые медали. Раз мы уже близки к этому, то нужно доводить дело до конца. Нельзя сводить на нет усилия руководства и футболистов.

МОИК в первом дивизионе добился уже того, что каждая команда желает с особым рвением бороться против лидера, проявить себя и набрать очки. С одной стороны, это усложняет нам дело. Но с другой, добавляет больше интереса и удовольствия. В матчах второго круга соперники против нас начали играть совсем иначе. Но пока мы добиваемся того, что нам нужно. Впереди у нас тяжелый матч с «Гарадаг-Локбатаном». Сделаем все ради победы и завоевания чемпионства», — заявил Багиров пресс-службе клуба.