Наставник «Габалы» высказался о силе «Карабаха»

Главный тренер «Габалы» Санан Гурбанов высказал свое мнение относительно предстоящего матча 23-го тура премьер-лиги против агдамского «Карабаха».

«В прошлом туре провели неудачный матч против «Сумгайыта» (0:0). Потеряли очки, показали плохую игру. В связи с этим собрали команду, поговорили с футболистами. Я увидел плохие сигналы в этой игре, и поэтому нужно было собрать команду, ведь перед матчем с «Карабахом» это могло привести к плохим последствиям. Думаю, команда все поняла. По крайней мере, на тренировках увидел положительную реакцию. «Карабах» – опасный соперник, и сейчас находится в хорошей форме. Нам будет сложно даже на своем поле», — заявил Гурбанов.

| 2019-04-05T19:41:00+00:00 5 апреля 2019, 21:10|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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