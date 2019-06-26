Наставник болгарского клуба о разгроме над азербайджанской командой

Главный тренер болгарского «Берое» Александар Томаш прокомментировал победу в товарищеском матче над азербайджанским футбольным клубом «Сабаил» (4:0).

«Мы выполнили свои задачи на эту игру, но нам предстоит сделать еще многое. В этом матче мы были более сосредоточенными, ребята хорошо работали, но сложно сразу изменить менталитет. Результат был не так важен, как достижение желаемого в игре. Идея состоит не в том, чтобы сделать большие изменения в составе, ведь новым игрокам потребовалось бы время. Сейчас у нас другие требования, но при этом мы сохранили костяк», — заявил Томаш