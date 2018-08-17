Наставник БАТЭ похвалил «Карабах»

Главный тренер белорусского БАТЭ Алексей Бага похвалил азербайджанский «Карабах» после игр в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов (1:0, 1:1).

«Две примерно равные команды: нет большой разницы в бюджетах, истории, уровне чемпионатов. Побеждает тот, кто меньше ошибается. Мы воспользовались двумя просчетами соперника — забили два мяча. Были еще моменты — со «стандартов», Коля Сигневич в Баку имел хороший шанс. Сами же в обороне отработали надежно. Были единым коллективом как на поле, так и в раздевалке.

«Карабах» — очень приличная, серьезная команда. Это не дежурные слова. Главный тренер там хорошо работает. Со мной в Минске учатся на категорию «Pro» азербайджанские ребята — возглавляют у себя в стране клубы высшей лиги. О Гурбане Гурбанове отзываются очень лестно. Сильный тренер, дает результат — сделал команду чемпионом, вывел в группу Лиги чемпионов. Азербайджанские журналисты писали, что из-за обилия новичков игра у «Карабаха» еще не сбалансирована. Но я не увидел несыгранности. Тренер работает здорово», — заявил Бага Прессболу.

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