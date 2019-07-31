Наследники 11294 шехидов получили единовременные выплаты

Действующая в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана комиссия на очередном заседании приняла решение о предоставлении единовременной выплаты 370 наследникам 227 шехидов.

Как сообщили Report в министерстве, ведется соответствующая работа по перечислению единовременных выплат на банковские счета наследников в ближайшие дни.

В целом установлено право на получение единовременных выплат наследниками 12268 шехидов. На сегодняшний день единовременные выплаты получили 16764 наследника 11294 шехидов, исполнение программы обеспечено на 92,1%.

| 2019-07-31T10:33:29+00:00 31 июля 2019, 11:22|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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