Наследник Наполеона женился на своей родственнице

Во Франции женился 33-летний наследник Наполеона Бонапарта, Жан-Кристоф Наполеон Бонапарт. Невесту искать далеко не пришлось, как сообщает Daily Mail/ В жены он выбрал свою родственницу. И хотя в прессе заговорили о кровосмешении, молодые уверяют — их брак не продвижение политических амбиций и вообще, все это не ради скандала, а по любви. Молодые говорят, что их свадьба не похожа на брак, в который в 1810 году пришлось вступить Наполеону – на Марии-Луизе он женился, чтобы найти союзников в войне против Англии и России.

Невестой 33-летнему управляющему частными инвестициями в Лондоне стала Олимпия фон и цу Арко-Циннерберг. Она является правнучкой Карла I и пра-пра-пра-пра-племянницей жены Наполеона, эрцгерцогини Марии-Луизы из Австрии.

Сам Жак-Кристоф пра-пра-пра-племянник императора Франции Наполеона Бонапарта I.

Свадьба проходила в одном из самых красивых соборов Парижа, среди гостей были принцесса Беатрис и ее жених Эдоардо Мапелли Моцци.