Насиминский муниципалитет подал в суд на БТА

Насиминский муниципалитет Насиминского района Баку подал в суд на Бакинское транспортное агентство.

Как сообщает Report, муниципалитет обратился с электронным заявлением в Бакинский административно-экономический суд №1 с требованием «наложить обязательство».

Истец попросил принять постановление о наложении обязательств на БТА об уплате 0,1 маната в сутки за каждое транспортное средство в связи с оказанием с 1 января 2019 года услуг специализированной автомобильной стоянки в подземном гараже, расположенном между улицами Физули и Мирзаги Алиева в городе Баку.

На заседании под председательством судьи Фарида Мадатли суд рассмотрел дополнительно предъявленные документы и посчитал, что Насиминский муниципалитет не ясно изложил ответчику суть требования и потому вернул истцу электронное заявление.