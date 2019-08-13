Нашла коса на камень

Все более тревожная ситуация складывается вокруг Гонконга, чье население наконец осознало реальную глубину противоречий между своей привычкой жить свободно, по-европейски, и необходимостью подчиняться замшелым представлениям коммунистов из КНР, для которых «нормальная жизнь» — понятие весьма специфическое, ограниченное жесткими рамками.

А все, потому что в последнее время Пекин, очевидно, решил, что пора кончать с переходным периодом — с автономией для Гонконга, которая во многом является наследием английского образа жизни. А ведь под властью британской короны и ее колониальной администрации китайцы Гонконга жили гораздо дольше и комфортнее, чем во взаимодействии с людьми во френчах «а ля Мао Цзедун». Думается, в этом корень всех тамошних проблем последних месяцев.

12 августа дошло до того, что Гонконгский аэропорт отменил более 100 рейсов, запланированных на вечерние часы — из-за многотысячной акции протеста на своей территории. Несогласные появились в аэропорту с целью привлечь внимание иностранцев к своим выступлениям, хотя они и так находятся в центре внимания всех мировых СМИ с начала лета.

Напомним, протесты и столкновения с полицией происходят в Гонконге с разной интенсивностью, начиная с 9 июня. Причиной (и поводом для выражения недовольства по многим другим накопившимся моментам) стала попытка властей автономии принять закон об экстрадиции, позволяющий выдавать подозреваемых в преступлениях в иные юрисдикции, в том числе материковому Китаю. А такой официальный декрет, как не без оснований считают протестующие, может быть использован для борьбы с диссидентами, бежавшими из коммунистического Китая в пока еще свободный Гонконг. Они опасаются дальнейшей эрозии самостоятельности Гонконга и потому требуют полной отмены законопроекта, но пока добились лишь заморозки его рассмотрения.

На самый первый митинг 9 июня вышло около миллиона человек, но несмотря на это, законодательное собрание Гонконга начало второе чтение законопроекта, а полиция применила против протестующих слезоточивый газ и резиновые пули.

Это спровоцировало еще более масштабную волну протестов, и вскоре на марш вышла четверть населения Гонконга (почти два миллиона человек).

И хотя после этого глава администрации Гонконга Кэрри Лам пошла на попятную, объявив, что поправки в законопроект «мертвы», протесты в Гонконге продолжились.

Последняя масштабная акция прошла 11 августа. Во время демонстрация разгорелись жесткие стычки между активистами и полицейскими, не обошлось без раненых.

И вот уже новые невеселые сообщения — власти Китая стянули вооруженные силы к Гонконгу. Официально Силы Народной вооруженной полиции КНР – внутренних войск, находящихся в подчинении у Минобороны – будут участвовать в крупных учениях. Об этом сообщает подконтрольное Компартии Китая издание Global Times. Отмечается, что военные концентрируются в Шэньчжене, 10-миллионном городе в провинции Гуандун, который граничит с Гонконгом.

И, конечно же, свою вину за попытки удушения свободы коммунисты, по старой привычке, пытаются переложить на других, оправдать происками мифических врагов – на сей раз «ответственной за волнения» назначена Америка. И как обычно, красных пропагандистов не останавливают даже такие простые логические нестыковки, что Штаты находятся далековато, за океаном, а в уличных выступлениях принимают участие аж миллионы местных жителей.

Однако Китай призвал Соединенные Штаты немедленно прекратить вмешиваться в его внутренние дела в Гонконге, сообщает агентство Синьхуа.

Пресс-секретарь МИД КНР Хуа Чуньин сделала соответствующие заявления, отвечая перед журналистами на явно заказной вопрос, касающийся «попытки США устроить цветную революцию в Гонконге». По ее словам, «США постоянно делают безответственные заявления касательно Гонконга, называя белое черным и наоборот». Они «несправедливо обвиняют центральное правительство Китая, потворствуют насилию и противозаконным действиям, мешают процветанию и стабильности Гонконга».

Одним словом, образ врага уже сформирован. Остается лишь надеяться, что Пекин не решится задавить Гонконг силами военной полиции. Потому что, учитывая накал недовольства местных, это выльется буквально в реки крови. А извне противостоять ядерному Китаю никто не решится. В этом случае о статусе вольного города можно будет забыть, и цветущий Гонконг окажется низложен до уровня рядовой провинции КНР.