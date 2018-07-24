Наши теннисистки Умайра Гашимова и Алина Гавриш вышли в очередной этап индивидуальных соревнований

Во второй день проходящего в Баку Второго международного чемпионата солидарности по теннису две наши теннисистки вышли в очередной этап.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в личных соревнованиях среди девушек Алина Гавриш, одержав победу над представительницей Беларуси Веранкой Новик со счетом 6:0, 6:1, вышла в очередной этап. Другая наша представительница Умайра Гашимова победила белорусскую теннисистку Александрину Мамиху – 6:0, 6:0.

Члены национальной сборной Ульвия Сулейманова, проиграв представительнице Мозамбика Мариете Нхамитамбе, а Самир Гафаров — Яраславу Шиле, приостановили состязания на индивидуальных соревнованиях.

В соревнованиях, которые продлятся до 27 июля, наряду с азербайджанскими теннисистами ведут борьбу за первенство спортсмены из Турции, Албании, Бахрейна, Беларуси, Ирака, Кыргызстана, Мальдивских островов, Мозамбика, России, Саудовской Аравии, Ливии, Сенегала, Таджикистана и Уганды.

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