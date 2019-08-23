Наши органы не ошибаются?

В фильме «Московская сага» по одноименной повести Василия Аксенова известный врач, профессор Борис Градов, блестяще сыгранный Юрием Соломиным, умоляет Сталина проверить обвинения выдвинутые органами против его сына, объявленного врагом народа. Ответ Сталина был коротким «Наши органы не ошибаются».

22 августа 2019 года член Координационного центра Национального совета демократических сил (НСДС) Тофиг Ягублу был вызван в Генеральную прокуратуру в связи с его интервью и постами в социальных сетях.

Как сообщил # Тофик Ягублу, в Генеральной прокуратуре с ним говорили заместитель Генпрокурора Намик Аскеров и заместитель министра внутренних дел Сейфулла Азимов, но о каком конкретно статусе идет речь, ему не сообщили. «Мне сказали, что якобы в своих статусах я выступаю против государственности, и предупредили, что если я не перестану писать антигосударственные статусы, то в отношении меня будет возбуждено уголовное дело», — сообщил Т. Ягублу.

В этот же день Генпрокуратура и Министерство внутренних дел выступили с совместным заявлением по поводу вызова Тофика Ягублу в Генпрокуратуру.

«Проведенное Генпрокуратурой АР разбирательство показало, что житель Баку Тофиг Ягублу на своей странице в соцсети умышлено и предвзято распространил далекую от реальности информацию. Эта информация направлена на то, чтобы посеять у граждан сомнения в проводимых государством мероприятиях, привлечь граждан к незаконным действиям против власти, к незаконным акциям протеста. Также установлены провокационные попытки, направленные на нарушение общественно-политической стабильности в республике. В связи с этим Тофиг Ягублу был вызван в Генпрокуратуру, где ему в соответствии с требованиями закона «О прокуратуре» было сделано официальное предупреждение о недопустимости распространения недостоверной информации, направленной на то, чтобы ввести в замешательство общественное мнение и бросить тень на проводимые государством мероприятия. Он также был предупрежден о том, что дальнейшее распространение подобной информации повлечет за собой более серьезные меры, вплоть до привлечения к уголовной ответственности», — говорится в совместном заявлении МВД и Генпрокуратуры.

По мнению члена правления Совета Прессы Азера Хасрета, действия правоохранительных органов в отношении Тофика Ягублу вполне обоснованы. «Выступления против государственности недопустимы. Считаю, что правоохранительные поступили правильно — Тофика Ягублу предупредили о возможности привлечения к уголовной ответственности в качестве профилактики. Я уверен, что меры по защите государственности будут приниматься и в дальнейшем», — заявил член правления Совета прессы.

«Правоохранительные органы должны были четко указать, какая именно публикация представляет угрозу для государственности. Иначе обвинения в антигосударственной деятельности можно расценивать как давление на свободу слова. Угроза о привлечении к уголовной ответственности также является давлением на свободу слова. Правоохранительные органы могут возбудить уголовное дело и направить его в суд, но они не имеют права угрожать возбуждением уголовного дела», — считает юрист Алескер Мамедли.

Руководитель Объединения Журналистов «Ени Несил» Ариф Алиев согласился с мнением юриста и добавил, что подобные случаи разрушают надежду на обещанные изменения, в том числе и в сфере свободы слова.