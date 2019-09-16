Наши на Эльбрусе: Дарья Деркач раскрывает нюансы восхождения на самую высокую горную вершину Европы

Восходитель, член Горного спортивного клуба Азербайджана Дарья Деркач отправилась на самую высокую горную вершину Европы, где вместе с коллегами водрузила флаг Азербайджана.

В интервью # Деркач раскрыла самые интересные нюансы на пути к вершине Эльбруса, и поделилась своими впечатлениями:

— Как и с чего зарождалась ваша мечта об Эльбрусе?

— Мечта зародилась несколько лет назад во время похода в горы. Мы были в Грузии, у нас были альпинистские сборы. Поднялись под Казбек, встали лагерем. На сам Казбек подняться не удалось из-за снегопада, но прошли снежно-ледовые занятия и поднялись на Орцвери.

Она и стала моей первой вершиной. В тот момент, когда мы шли по гребню, как раз пробивались первые лучи солнца, а через некоторое время был и сам рассвет. Это было великолепно! Пейзаж словно полыхал красным пламенем, стоя над пропастью, ощущаешь невероятный восторг от увиденной картины.

Я тогда подумала, что знаю, почему хочу ходить в горы: это рассветы и закаты, высота, эмоции, адреналин. Тогда у меня и зародилась мысль побывать обязательно и на Казбеке и на Эльбрусе. Я думаю, стоит подняться на Эльбрус только ради того, чтобы встретить там рассвет.

— Главный принцип пути к самой высокой горной вершине Европы вы для себя сформулировали сами или советовались с более опытными коллегами?

— Принцип я сформулировала для себя сама, прислушиваясь к тренерам и оглядываясь на людей, которые не сидят на одном месте. Я думаю, что надо ставить цель и идти к ней превозмогая себя, и быть уверенным, что все получится.

— В Интернете есть множество компаний, предлагающих туры на вершину Эльбруса. Как не ошибиться обычному путешественнику в этом выборе?

— Прежде всего, нужно обратить внимание на количество дней, которое предлагает туристическая компания для качественной акклиматизации и комфортного восхождения. Обязательно также нужно прочитать отзывы участников, которые уже взошли на вершину, ну и, конечно, цена тоже не маловажный пункт.

— Многим будет интересно узнать, насколько сложно восхождение на Эльбрус для новичков без особой спортивной подготовки?

— Подняться на вершину Эльбруса может практически любой физически здоровый человек. В нашей группе были люди, которые не ходят в горы, но решили попробовать, начав с Эльбруса, и сделали это. А можно и спортом заниматься, и в горы ходить, и не подняться вовсе.

Эльбрус — это стратовулкан, там, в принципе все по — другому, чем в других горах. Тем не менее, лучше заранее подготовить свой организм к физическим нагрузкам, чтобы меньше испытывать дискомфорт во время восхождения и больше наслаждаться красотой гор вокруг.

Также можно немного облегчить свой путь, наняв ратрак и доехать до высоты 4700 или 5100 метров, а уже дальше продолжить подниматься своим ходом.

— Опытные восходители утверждают, что вершина складывается из таких основных компонентов как погода, акклиматизация, физподготовка. Насколько важен при этом фактор удачи?

— Фактор удачи очень велик, тем более на Эльбрусе, погода здесь может испортиться в одночасье. Можно быть отлично подготовленным и хорошо акклиматизированным, но решающим фактором, определяющим успех восхождения, является все-таки погода. Сильный ветер или туман может испортить планы на штурм. Не зря Эльбрус называют «горой, вокруг которой кружится ветер». Также, в день восхождения, несмотря на акклиматизацию, может накрыть «горняшка».

Может начаться головная боль, тошнота, сильная отдышка, случиться обморок, можно легко отморозить пальцы ног или рук и в этом случае уже ничего нельзя будет сделать, т.к. ты уже находишься на маршруте и придется либо терпеть до победного конца, либо сойти с дистанции и вернуться обратно.

— Как проходила акклиматизация у вас?

— В этом году, я уже была в горах Грузии, Азербайджана на высоте приблизительно 3500 метров. Поэтому, когда мы приехали в Кабардино-Балкарию, я себя чувствовала хорошо. По программе мы должны были сделать несколько выходов, подняться на гору Чегет — 3000 метров, затем отправиться в сторону обсерватории — 3400м. Поднялись по канатной линии в наш базовый лагерь на 3700 метров, переночевали и провели пару дней там. По опыту специалистов отметка 3700м — это та оптимальная высота, на которой еще организм восстанавливается, и человек комфортно акклиматизируется. Далее поднялись к Приюту-11 (4050м.), и на следующий день поднялись к скалам Пастухова (4700м). Один день на отдых, и ночью вышли на штурм.

— Какие ощущения вы испытали на вершине горы?

— Я была очень рада, что мы, наконец, добрались, что выдержала, и наконец, этот бесконечный подъем закончился. Во время подъема мы все друг друга поддерживали, подбадривали, старались шутить, все это очень сближает. И когда поднялись, я, конечно же, была счастлива! Да что говорить: все были счастливы, обнимали друг друга… Слезы счастья тоже были.

— Эльбрус входит в список высочайших вершин света знаменитой программы покорителей «Семь вершин». Намерены ли вы продолжить свой путь к новым вершинам?

— Подниматься на вершины я продолжу, это очень увлекательное занятие, но не в рамках программы «Семь вершин». Мне нравится сам процесс восхождения, а не погоня за вершинами. Посмотрим, как сложится мой жизненный путь, и куда еще меня закинет судьба.