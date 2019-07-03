«Наш двор» продолжает благоустраивать Баку

В рамках проекта «Наш двор», направленного на благоустройство дворов, и осуществляемого по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой, состоялось открытие очередного двора, сообщает в среду Trend со ссылкой на IDEA.

2 июля был передан жильцам очередной благоустроенный двор по улице И.Гашимова, 8 в Бинагадинском районе Баку, где в окрестных зданиях проживает две тысячи жителей.

Отметим, что проект «Наш двор» нацелен на благоустройство дворов с экологической точки зрения, восстановление зеленых насаждений, составляющих основу экологии города, формирование здорового образа жизни жителей, создание для них комфортных условий.

Двор, переданный жителям в Бинагадинском районе, стал 25-м благоустроенным в рамках проекта двором.