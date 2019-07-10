Население Японии сократилось до 124,8 миллиона человек

Население Японии сократилось примерно до 124,8 миллионов человек на начало нынешнего года, что на 433,2 тысячи человек меньше, чем годом ранее, сообщает РИА Новости.

Сокращение населения Японии наблюдается уже 10-й год подряд.

По данным ведомства, речь идет о японцах, тогда как число иностранцев в Японии наоборот растет. Так, на начало года насчитывалось около 2,7 миллионов официально проживающих в стране иностранцев, что на 6,79% больше, чем год назад.

Среди самих японцев число появившихся на свет детей достигло за 2018 год 921 тысячи, когда как смертность составила один миллион 363 тысячи 564 человека. Такая разница и приводит к сокращению населения Японии.